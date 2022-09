Il 22 settembre il roadshow tivùsat fa tappa in Lombardia

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Cinque milioni di tessere attivate entro l'anno. Eccolo il "traguardo" del giro d'Italia di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che nel 2022 col proprio roadshow (dal 24 febbraio al 10 novembre) avrà attraversato ben nove regioni. Ora è tempo di allestire la settima tappa. E dopo Liguria, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Sicilia e Piemonte, il 22 settembre l'appuntamento sarà a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Gli ospiti sono attesi al Grand Hotel Villa Torretta, una prestigiosa residenza gentilizia del Cinquecento, dove sarà allestita una "mostra" con informazione e formazione per le migliori aziende che operano nel mercato della tv satellitare e in particolare per gli addetti ai lavori come tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori. Il tutto senza tralasciare il mercato residenziale. L'occasione, insomma, per tratteggiare il presente e il futuro del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. Il 20 ottobre, poi, la "carovana" si sposterà a Salerno in Campania per poi tagliare il traguardo il 10 novembre a Brindisi in Puglia.

Durante la tappa lombarda - che sarà chiusa dall'intervento del presidente tivùsat Alberto Sigismondi - si potranno saggiare le potenzialità della piattaforma: il segnale arriva in altissima definizione in ogni angolo del Paese; e il palinsesto sta diventando un fattore, offrendo ai clienti 130 canali di cui oltre 70 in Hd. Troviamo l'intero bouquet Rai (14 canali), Mediaset (13 canali) e Discovery (10 canali) in alta definizione; e sette canali in 4K, tra cui Rai4K che offrirà in esclusiva i Mondiali di calcio in Qatar. Una qualità che il digitale terrestre, anche dopo lo switch off e in attesa del DVB-T2, non è in grado neanche di avvicinare. Inoltre agli ospiti sarà mostrata l'intera "galassia" che ruota intorno a tivùsat, fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento. Un "sistema" che la tv la fornisce chiavi in mano. (ANSA).