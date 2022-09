Arriva The pursuit of love - rincorrendo l'amore, su Sky

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Un ritratto irriverente dei vizi e delle virtù della classe nobiliare inglese della prima metà del Novecento con Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham e Dominic West: tradizione, romanticismo, ma anche nobiltà annoiata e ironia sono i tratti della nuova miniserie "The Pursuit of Love - Rincorrendo l'amore", in arrivo dal 18 settembre su Sky Serie e su NOW. Tratta dall'omonimo libro del 1945 di Nancy Mitford (in Italia "Rincorrendo l'amore", Adelphi Edizioni), The Pursuit of Love è una miniserie in 3 puntate (prodotta da BBC) con un cast d'eccezione: Lily James (Downton Abbey, Pam & Tommy), attualmente impegnata nelle riprese del nuovo film di Saverio Costanzo "Finalmente all'alba", Andrew Scott (Fleabag, His Dak Materials), Dominic West (The Wire, The Affair), Emily Beecham (Into the Badlands, Cruella), Emily Mortimer (The Newsroom, Shutter Island). Nella miniserie, quest'ultima ne firma anche la sceneggiatura e la regia. Nell'Europa prima della seconda guerra mondiale la carismatica e impavida Linda Radlett (Lily James) e la sua migliore amica e cugina, Fanny Logan (Emily Beecham), sono alla ricerca del marito ideale, qualunque cosa significhi. Le due, in un mondo sempre più caotico e decadente, si ritrovano coinvolte in una serie di avventure e disavventure bizzarre e decisamente imprevedibili. La tanto ambita ricerca dell'amore si rivelerà un successo oppure sarà un fallimento? (ANSA).