"Marry me - Sposami" con Jennifer Lopez in prima tv su Sky

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Una storia d'amore moderna - diretta da Kat Coiro - che affronta il tema della celebrità, del matrimonio e dei social media e vede protagonisti Jennifer Lopez e Owen Wilson. Lunedì 19 settembre arriva in prima tv Marry me - Sposami, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel cast anche la star Maluma - al suo debutto cinematografico -, John Bradley, Chloe Colman e Sarah Silverman.

Kat Valdez (Jennifer Lopez) è una cantante di successo, fidanzata con uno dei colleghi più in voga del momento, Bastian, (Maluma) e sono una delle coppie più sexy nel panorama discografico. Con l'arrivo del singolo di successo di Kat e Bastian, "Marry Me," destinato a scalare tutte le classifiche, è previsto anche il matrimonio fra i due davanti al pubblico di fans, in una cerimonia che sarà trasmessa da molteplici piattaforme.

Charlie Gilbert (Owen Wilson), professore di matematica al liceo, divorziato, è stato trascinato al concerto dalla figlia Lou, (Chloe Coleman) e dalla sua migliore amica Parker (Sarah Silverman). Quando Kat apprende, pochi secondi prima della cerimonia, di un tradimento subito da Bastian, la sua vita si sgretola direttamente sul palco. Mentre il suo impalpabile mondo si dissolve, il suo sguardo si incrocia con gli occhi di Charlie, una faccia nella folla. In un momento di follia travolgente, Kat decide di sposare Charlie. Quello che prende vita come una reazione impulsiva si trasforma in un'inattesa storia d'amore. (ANSA).