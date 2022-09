Prisma, racconto di formazione in una provincia poco conosciuta

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Un racconto di formazione in otto episodi che ruota intorno alla complessa relazione tra l'identità, le aspirazioni, l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali, ma affronta anche temi come la scuola, la disabiltà e lo sport, di un gruppo di adolescenti di Latina, con protagonisti due gemelli (interpretati dallo stesso attore al suo debutto Mattia Carrano).

Si intitola Prisma la nuova serie di Prime Video, diretta da Ludovico Bessegato (Skam Italia) che l'ha scritta con Alice Urciuolo, disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 settembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. Con una nuova canzone scritta da Achille Lauro che interpreta se stesso in un cameo nel corso degli episodi. La serie è stata presentata in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival e oggi in una conferenza stampa dopo la proiezione al Cinema Adriano di Roma. Nel cast anche Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (Carrano), all'apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento. Se l'ambientazione è Latina e dintorni, nei luoghi di origine di Alice Urciolo, l'idea di Prisma è venuta propria a lei, incontrando "ai tempi dell'università una ragazza transgender diventata poetessa. Lei aveva un gemello e proprio da quello è venuta l'idea di raccontare la storia. Latina era un luogo poco conosciuto. Ha delle serre infinite appena fuori città, un grattacielo inatteso. Ci permetteva di raccontare la provincia, ma con atmosfere diverse dalla provincia italiana che tutti conosciamo. E' stata fondata meno di un secolo fa, ci sono persone più vecchie della città in cui vivono". (ANSA).