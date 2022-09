Florian Zeller dirigerà The Lehman Trilogy per la tv

Il regista francese premio Oscar Florian Zeller dirigerà The Lehman Trilogy. Si unirà a Domenico Procacci e Laura Paolucci (Fandango) e a Lorenzo Mieli (The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle) per dirigere, scrivere e co-produrre sotto l'egida di Blue Morning, la società che ha appena lanciato, l'adattamento televisivo dell'opera del drammaturgo Stefano Massini.

Il poema epico teatrale di Massini traccia la storia di una delle istituzioni finanziarie mondiali che ha contribuito a innescare la recessione del 2008. La produzione originale ha spinto Sam Mendes a mettere in scena una versione in lingua inglese del lavoro di Massini che durava cinque ore. Adattata da Ben Power, la produzione ha vinto cinque Tony Awards all'inizio di quest'anno, tra cui il premio alla Migliore opera teatrale per Stefano Massini, alla Miglior regia per Sam Mendes e al Migliore attore protagonista in un'opera teatrale per Simon Russel Beale. (ANSA).