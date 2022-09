La radio siamo noi, la Rai accende i palinsesti

(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'attualità e i fatti del mondo con un'informazione che parte prestissimo al mattino, ma anche lo sguardo su comunità e i territori per raccontare il Paese vero; la musica ovviamente, il grande sport e l'intrattenimento leggero, e poi tantissimi titoli di podcast, la visual radio e finalmente anche lo spazio per i giovani, che saranno presto protagonisti di un canale interamente dedicato: con lo slogan "La radio siamo noi" si accendono i palinsesti di Radio Rai, con un'offerta ampia e capillare (iniziata ufficialmente il 12 settembre) e un consistente investimento nella tecnologia, per farsi ascoltare sempre di più anche sulle piattaforme digitali.

"La sfida del digitale è una sfida epocale, non è però solo una questione di tecnologia, ma anche di empatia, di ricevere e accogliere quello che i cittadini vogliono" afferma la presidente della Rai Marinella Soldi, ricordando che nel 2024 "radio Rai e l'azienda festeggeranno 100 anni". "Il piano industriale prevede grandi investimenti in tecnologia, in impianti, nella rete Dab, e nell'evoluzione di Raiplaysound", prosegue l'ad Carlo Fuortes, "la radio non è certo la sorella povera della tv". L'offerta editoriale per il 2022-2023 sui canali generalisti - Radio 1, Radio 2, Radio 3 e Isoradio - vede dunque tanti ritorni e alcune interessanti novità - come su Radio1 il rafforzamento dell'informazione nella fascia tra le 5 e le 9 di mattina e l'esclusiva dei mondiali di calcio in Qatar - affiancandosi a una proposta più verticale, con i canali specializzati da Gr Parlamento a Radio Kids, da Radio Techete' fino al nuovissimo canale per il pubblico più giovane - dai 14 ai 24 anni - ancora non fidelizzato, che con ogni probabilità, spiega Roberto Sergio, direttore Radio Rai, "sarà pronto tra fine ottobre e inizio novembre". Ampia anche l'offerta dei podcast su Radioplaysound: uno su tutti quello con la registrazione dell'ultima performance musicale di Piero Angela.

(ANSA).