Crolla ancora audience Emmy, giù del 25% rispetto al 2021

(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - Il pubblico snobba la cerimonia degli Emmy. Secondo le ultime rilevazioni dell'audience, solo 5,9 milioni di persone si sono sintonizzate per guardare la 74/a edizione degli Oscar della televisione. Si tratta del livello più basso, persino inferiore al periodo della pandemia quando la cerimonia si svolge con i vincitori collegati via zoom.

La Nielsen ha specificato che la cerimonia per lo show che ha visto trionfare 'Ted Lasso' e 'Succession', rispettivamente come miglior serie comica e miglior serie drammatica, è andata giù dai 7,9 milioni di spettatori nel 2021. Il calo rispetto all'anno scorso è stato del 25%. Il dato va in controtendenza rispetto alla precedente rilevazione quando si registrò un aumento del 16% rispetto al 2020, anno in cui la cerimonia fu seguita da 6,37 milioni di persone. (ANSA).