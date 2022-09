La quinta stagione di 'The Handmaid's tale' da 15 settembre

(ANSA) - ROMA, 13 SET - 'The Handmaid's Tale' l'acclamata serie TV con Elisabeth Moss, ispirata all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, torna in anteprima esclusiva su TimVision dal 15 settembre - a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti - con la quinta stagione.

In questo capitolo della serie, disponibile integralmente solo su TimVision, June affronta le conseguenze dell'omicidio del Comandante Waterford e lotta per ridefinire la sua identità e il suo obiettivo. La vedova Serena cerca di acquisire visibilità a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua fino in Canada.

Nel frattempo, il Comandante Lawrence si allea con Nick e zia Lydia con l'intento di riformare Gilead e di salire al potere mentre June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza continuando la loro missione per salvare e ricongiungersi con la piccola Hannah. Nel cast anche Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, Sam Jaeger. 'The Handmaid's Tale' è creata da Bruce Miller ed è prodotta da MGM Television.

Il produttore esecutivo è Bruce Miller con Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Skukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd. La serie è distribuita nel mondo da MGM. (ANSA).