Rai: su Radio3 riparte 'Le vite degli altri' con 4 episodi

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Quattro nuovi episodi de 'Le vite degli altri', audio-documentari a cura di Fondazione Empatia Milano, inaugurano la nuova stagione radiofonica di 'Tre soldi' su Rai Radio 3. L'appuntamento è il 12, 13, 15 e 16 settembre alle 19.50 in radio con le voci di Leo, Carolina, Franco e Valentina.

Le nuove storie vogliono cercare di far capire le persone dal loro punto di vista e dalla loro condizione. Vicende come quella di Leo, fratello di un ragazzo con sindrome di Down "auto-affidatosi" alla sua numerosa famiglia. O come quella di Carolina, madre coraggio che per salvare uno dei suoi quattro figli dalla tossicodipendenza lo lascia andare tra gli homeless, per poi ritrovarlo. E, ancora, la storia di Franco, un medico sfuggito al baratro della depressione, e quella di Valentina, prof transgender diventata professoressa e quindi preside, dopo un lungo e non facile percorso di trasformazione.

Aiutare a mettersi nei panni altrui è l'obiettivo delle storie "scritte a voce" da Fondazione Empatia Milano che - spiega l'associazione - promuove e diffonde l'empatia attraverso attività culturali e incontri. Gli episodi si possono riascoltare in podcast su Raiplaysound.it. (ANSA).