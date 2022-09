Pierluigi Diaco, a Bellama' indago i sentimenti

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Non c'è niente di più urgente oggi che occuparsi dei sentimenti degli esseri umani. Dall'era analogica a quella digitale ciò che è cambiato non sono solo gli stili di vita, ma anche il tempo che abbiamo a disposizione per sentire, diventare le nostre emozioni". Sarà innanzitutto un esperimento che indaga i moti dell'animo "Bellama'", il nuovo programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, in onda dal 12 settembre su Rai2 alle 15.15. Primo talent 'di parola' della tv italiana, "Bellama'", prodotto interamente dalla Rai, mette a confronto la generazione Z con quella dei boomer attraverso un quiz culturale: a fronteggiarsi 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi in due macro fasce d'età, 18-25 anni e 55-90 anni. L'idea è quella di far scaturire un confronto tra due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network.

"Questa sfida mi assomiglia più di altre, l'ho sempre detto che dentro di me abita un'anziana signora", scherza Diaco in un'intervista all'ANSA, specificando che "non ci sarà l'attualità, perché su questo in Rai c'è un'offerta eccellente.

Io in questa fascia voglio offrire un'evasione. E poi ci sono argomenti a volte più attuali di quelli che noi giornalisti definiamo attualità: riguardano l'essere umano". "Il mio approccio a questo mestiere segue necessariamente una chiave umanista, secondo me l'unica possibile per accompagnare per mano gli spettatori che sono a casa e le loro solitudini", prosegue il conduttore, impegnato anche su Radio2 con "Ti sento".

Il programma, che nella prima puntata affronterà provocatoriamente il tema della scuola e della sua utilità, è totalmente nuovo ed è collocato in una fascia non semplice. "E' una fascia che va riaccesa - dice - la sfida che mi ha dato l'amministratore delegato Fuortes è quella di mettere insieme due parole, tradizione e innovazione". (ANSA).