'The Handmaid's Tale' si concluderà con la sesta stagione

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - 'The Handmaid's Tale' (Il racconto dell'ancella) è stata rinnovata per sesta stagione.

L'annuncio è arrivato a pochi giorni dal debutto del quinto capitolo su Hulu il 14 settembre. Lo rende noto Variety. Per la serie ideata da Bruce Miller e basata sull'omonimo romanzo distopico del 1985 della scrittrice canadese Margaret Atwood si tratta anche dell'ultima stagione.

'The Handmaid's Tale' ha vinto 15 premi Emmy, gli Oscar della televisione. "E' stato un vero onore raccontare la storia dell'innovativo romanzo di Margaret Atwood e dell'agghiacciante mondo che descrive - ha detto il produttore esecutivo Bruce Miller in una dichiarazione ufficiale - e siamo entusiasti di offrire al pubblico la sesta e ultima stagione di 'The Handmaid's Tale'".

La quinta stagione vedrà protagonisti, tra gli altri, Elisabeth Moss (June Osborne), Bradley Whitford (Joseph Lawrence), Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Max Minghella (Nick Blaine). (ANSA).