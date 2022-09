Mara Venier, A Domenica In voglio osare, darò voce a chi soffre

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Non devo più dimostrare niente a nessuno, solo a me stessa. Ecco perché quest'anno ho deciso di rischiare, dedicandomi ai più deboli, a chi soffre. Non mi importa se perdo qualche punto negli ascolti: lo voglio fare e continuerò a farlo". Accogliente, sempre pronta a regalare un sorriso e a tendere una mano, come una vicina di casa particolarmente simpatica o appunto come una zia, la zia di tutti gli italiani, come lei stessa si definisce, Mara Venier torna su Rai1 al timone di Domenica In, dall'11 settembre, con un'edizione - la quattordicesima che conduce, una in più di quelle guidate da Pippo Baudo - in cui la cronaca entrerà prepotentemente.

In apertura della prima puntata subito il doveroso omaggio alla Regina Elisabetta, scomparsa ieri: "Avevo una profonda ammirazione, di lei mi rimane il sorriso", racconta la conduttrice presentando insieme a Simona Sala, direttrice Intrattenimento Day Time, la nuova edizione del programma direttamente dagli studi Rai Fabrizio Frizzi, da dove andrà in onda.

"Sono preoccupata, emozionata e sento la responsabilità, ma nello stesso tempo arrivata a questo punto credo di dover essere più serena. Ora posso osare e occuparmi anche di fatti di cronaca", afferma la conduttrice, che nel 2023 festeggerà i 30 anni dalla sua prima Domenica In. Sempre nella prima puntata, proprio tenendo fede all'obiettivo di raccontare la realtà anche quando è difficile, ospiterà la sorella di Alessandra (Matteuzzi, uccisa dall'ex compagno a Bologna nell'agosto scorso, ndr), "una storia che mi ha particolarmente colpito". Ma poi come sempre non mancherà la leggerezza, le grandi interviste one to one ("anche quest'anno inizio con Loretta Goggi", dice, "è una questione scaramantica), la cucina e la musica, con l'orchestra in studio ma anche con una sigla per la prima volta composta per il programma, dal titolo Un giorno eccezionale, dei musicisti Andrea Sannino e Franco Ricciardi. (ANSA).