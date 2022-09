Emmy, è corsa tra 'Succession' e 'Squid Game'

'Succession' contro 'Squid Game' contro 'Stranger Things'; 'Hacks' contro 'Ted Lasso' e 'Only Murder in the Building', la serie comica di Hulu che vede in lizza anche Martin Short e Steve Martin come migliori attori: il verdetto degli Emmy Awards per gli show in prime time sta per arrivare. La cerimonia - mattatore il veterano di Snl Kenan Thompson - andrà in onda lunedì 12 in prima serata (non domenica quando comincia il campionato della Nfl), in Italia in esclusiva su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Uno (e in streaming su Now). Sono in gara serie in onda tra giugno 2021 e maggio 2022: esclusi dunque dagli Oscar per la tv 2022 titoli popolari come 'The Crown' e 'Handmaid's Tale', le cui nuove stagioni non sono ancora uscite. Girata in gran parte in Toscana, la terza stagione della saga di Hbo sul tycoon Roy Logan e la sua disfunzionalissima famiglia ha conquistato ben 25 nomination, compresa quella come miglior serie drammatica, seguita da 'Ted Lasso' di Apple (20 come l'anno scorso) alla pari con 'White Lotus' di Hbo, quest'ultima nella categoria delle miniserie, che per la prossima edizione si trasferirà dalle Hawaii a Taormina.

Con 14 candidature i sudcoreani di "Squid Game", usciti su Netflix diventando un incredibile successo, hanno conquistato il record di nomination per una serie non in inglese.

Tra le serie comiche 'Lasso' se la dovrà vedere contro 'Barry', 'Hacks', 'Only Murders in the Building', 'Abbott Elementary', 'What we do in the Shadows', 'La Fantastica Signora Maisel" e 'Curb Your Enthusiasm'. Le serie drammatiche in gara sono, oltre a 'Succession', 'Stranger Things' e "Squid Game", anche 'Ozark' di Netflix, 'Better Call Saul' di AMC, 'Euphoria' (HBO), 'Severance' (Apple) e 'Yellowjackets' (Showtime).

Torneranno in gara attori premiati nelle passate edizioni, tra cui Jason Sudeikis che se la dovrà vedere contro il vincitore del 2019, Bill Hader, entrambi contro Steve Martin che non vince un Emmy dal 1969.

Altrettanto competitiva la gara per le migliori attrici protagoniste: a colpi di risate, la trionfatrice del 2021, Jean Smart di 'Hacks', concorrerrà contro la vincitrice del 2018 Rachel Brosnahan di 'Mrs Maisel'. E poi Kaley Cuoco di 'The Flight Attendant', Issa Rey di 'Insecure', Elle Fanning ('The Great') e la 32enne Quinta Brunson (Abbott Elementary): ai suoi primi Emmy, ha già fatto la storia con un record di tre candidature, mai successo in un singolo anno a una donna afro-americana. Affollata anche la categoria delle attrici nelle serie drammatiche: gareggiano Zendaya ('Euphoria') contro Jodie Comer e Sandra Oh di "Killing Eve", Laura Linney di 'Ozark', Reese Witherspoon ('The Morning Show') e Melanie Lynskey di 'Yellowjackets' mentre Colin Firth e Toni Collette gareggiano come miglior attore e attrice protagonisti nell'inquietante miniserie 'The Staircase - Una Morte Sospetta', il 'true crime' targato Hbo diretto da Antonio Campos. (ANSA).