Savino, il mio game per conoscerci meglio ma con leggerezza

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "È un game attraverso il quale ci conosceremo meglio, anche perché l'Italia sta cambiando molto velocemente e in modo sorprendente". Lo ha detto Nicola Savino presentando il nuovo game show '100% Italia', che condurrà dal 12 settembre su Tv8.

Il gioco, dal lunedì al venerdì alle 20,30, si basa sui sondaggi con domande ad un campione rappresentativo della popolazione italiana, 100 persone che saranno di volta in volta in studio. Due coppie (coniugi, ma anche un genitore con un figlio o amici) di concorrenti si sfideranno per mettersi alla prova e indovinare le risposte.

"Entreremo nelle case degli italiani all'ora di cena, con calore e leggerezza - ha aggiunto il conduttore televisivo - Certo non sono quesiti sul senso della vita, ma domande che ci aiuteranno a capire abitudini e opinioni". Domande quindi che verteranno su cosa gli italiani rimandano più spesso (dalla dieta a qualche altra incombenza giornaliera) o qual è l'ultima cosa che fanno prima di mettersi a dormire (ovviamente guardare il cellulare), o l'attrice preferita. Quelle più delicate non saranno toccate fino al 27 settembre, dopo le elezioni. Ma, ha ribadito Savino, resteranno sempre all'insegna della leggerezza e del divertimento. (ANSA).