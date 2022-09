Risate e ironia con Italia uno on Stage su Italia1

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Dal 7 settembre in prime-time, per "Italia Uno On Stage", arrivano gli spettacoli "Pucci Show", "Tutti contro tutti, "Miracolato" e "Gran Varietà": quattro serate all'insegna della comicità e dell'ironia con quattro grandi campioni della risata, dal palco di alcuni tra i maggiori teatri italiani. Si parte con "Pucci Show", dal Teatro Repower di Assago, mercoledì 7 settembre in prima serata su Italia 1: un one-man-show in cui il comico Andrea Pucci, con ritmo incalzante e senza filtri e continue interazioni con il pubblico, propone i suoi inconfondibili monologhi su costume e società accompagnato dalla musica della Pucci's Band. Ospiti Katia Follesa e i Neri per Caso.

Sarà poi la volta di Maurizio Battista, che in "Tutti contro tutti", dal Teatro Olimpico di Roma, mostra il suo talento e la sua genuinità con l'entusiasmo di sempre. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Tra gli altri protagonisti anche Max Angioni, che in "Miracolato", dal Teatro Manzoni di Milano, racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, fino alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. E ancora, non mancherà Giuseppe Giacobazzi, che in "Gran Varietà" dal Teatro Masini di Faenza, in un varietà sui generis, è il protagonista di monologhi inediti, esilaranti cavalli di battaglia, duetti con ospiti a sorpresa e continui scambi con il pubblico. (ANSA).