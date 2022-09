Musk contro Bezos per la serie Prime "Gli Anelli del Potere"

(ANSA) - NEW YORK, 06 SET - Duello tra tycoon sulla nuova serie di Amazon Prime Video "Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere" che ha debuttato venerdì 2 settembre con ampio successo di pubblico. Elon Musk ha sparato a zero sulla produzione miliardaria ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien che il rivale in affari Jeff Bezos ha personalmente voluto per il suo servizio in streaming: "Si starà rivoltando nella tomba", ha detto il boss di Tesla e Space X a proposito dello scrittore britannico che a metà Novecento ha creato le avventure di elfi e hobbit nella Terra di Mezzo. Musk ha lanciato il suo affondo in due messaggi lampo su Twitter: nel secondo ha criticato la serie ambientata tre millenni prima della trilogia del "Signore degli Anelli" perché "quasi tutti i personaggi maschili sono codardi, scemi o tutti e due. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica".

Interpretata dall'attrice gallese Morfydd Clark, Galadriel è la guerriera elfa al centro della produzione. A dispetto delle opinioni di Musk, gli spettatori di Prime Video hanno decretato il successo degli "Anelli del Potere" con oltre 25 milioni di schermi collegati per il debutto del primo episodio, un record per un originale prodotto da Amazon Prime.

Costata a Amazon un miliardo di dollari tra acquisto delle licenze e produzione, la prima stagione in otto puntate si concluderà il 14 ottobre. (ANSA).