Miss Italia torna nelle Marche, prefinali in presenza a Fano

(ANSA) - ANCONA, 06 SET - Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, Miss Italia torna in presenza per prefinali nazionali che porteranno a Fano (Pesaro Urbino) dal 16 al 18 settembre prossimo 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati nel corso di 350 selezioni in tutta Italia. Si tratta di un ritorno nelle Marche: San Benedetto del Tronto ospitò le prefinali dal 1998 al 2005 e per la prima volta il concorso arriva a Fano.

"Siamo felici perché dopo quasi 20 anni il Concorso nazionale torna nelle Marche - ha detto il vicepresidente della Regione Mirco Carloni, durante la conferenza stampa di presentazione alla quale ha partecipato anche Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma -. Si tratta di una grande opportunità che garantirà una notevole visibilità alle Marche e a Fano". Felice il sindaco Massimo Seri: "si tratta di uno degli eventi più longevi e con una visibilità internazionale. È per noi un'occasione di sviluppo e di promozione. Siamo pronti ad accogliere le miss che sfileranno per la città promuovendo le nostre peculiarità e le nostre bellezze".

Secondo la patron Patrizia Mirigliani, "il ritorno delle prefinali in presenza è per tutti un motivo di felicità. Le serate meravigliose vissute durante tutta l'estate con il pubblico accorso in massa, rappresentano un segnale importante di ripresa e di rinascita dopo gli anni difficili del Covid".

"Il Paese è alle prese con tante difficoltà - ha aggiunto - ma le ragazze si sono dimostrate consapevoli e responsabili, e il Concorso ha la possibilità di presentare un gruppo rappresentativo della nostra gioventù davvero di grande livello.

Mirigliani ha segnalato l'elezione di Miss Marche 2022, la civitanovese Glelany Cavalcante, italo-brasiliana di 28 anni. Il 16 settembre arriveranno a Fano le prefinaliste. insieme ad alcune vincitrici di fasce speciali e alle 20 Miss Social.

La Commissione Tecnica, presieduta da Maria Giovanna Maglie, selezionerà 20 finaliste, una per regione. I lavori della Commissione si concluderanno domenica 18 settembre. (ANSA).