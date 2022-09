Pif, siparietto con Tajani al Festival di Dogliani

(ANSA) - DOGLIANI, 04 SET - "Sono stato io a fare cadere il governo Draghi. Qualcuno lo avrà pur fatto cadere. Me ne assumo la responsabilità". Esordisce così Pif sul palco di Dogliani.

L'incontro - l'ultimo dell'undicesima edizione del Festival della Tv - inizia in ritardo perché Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è sceso dal palco per discutere con alcune persone che lo avevano contestato durante l'intervento. Il pubblico scandisce il suo nome. "So che lei è in campagna elettorale, ma dobbiamo iniziare. Se si fosse buttato sul pubblico come i Maneskin e fosse planato dal palco lo avrei votato" scherza Pif. Poi aggiunge: "Io sono radical chic e voglio i soldi di Berlusconi". (ANSA).