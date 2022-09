Benedetta Parodi, sogno un programma di cucina con mio marito

(ANSA) - DOGLIANI, 02 SET - "Il mio sogno nel cassetto? Un programma con mio marito. Ce lo abbiamo in cantiere, una famiglia in cucina". Benedetta Parodi lo confessa sul palco di Dogliani, nel primo incontro dell'undicesima edizione del Festival della Tv, intervistata da Alessandra Comazzi. Il marito è Fabio Caressa. giornalista di Sky Sport, con cui è sposata da 23 anni. "Sempre lo stesso", scherza.

Per Benedetta Parodi, che proprio stasera torna in onda su Real Time con Bake off, programma che compie dieci anni, la cucina è una passione anche nella vita. "Chi cucina è una persona generosa, ama la socialità. Se cucini qualcosa di buono crei un momento aggregativo. Siamo tre fratelli, ognuno ha tre figli. Il cibo ci unisce: soprattutto nelle cene in comune con le famiglie. Il pranzo è approssimativo perché abbiamo tutti orari diversi ma la cena è una cosa seria".

Nel cuore c'è sempre la trasmissione Cotto e mangiato, che andava in onda nella coda del Tg di Italia1 a partire da ottobre 2008: "Riportavo lo stesso stile che avevo conducendo il tg: molto veloce, preciso, senza fronzoli, come un servizio televisivo, durata un minuto e mezzo". Oggi troppa cucina in televisione? "A me fa piacere perché è un argomento distensivo, anche se non sempre di altissima qualità" dice la giornalista.

