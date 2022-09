Heather Parisi no vax su Twitter, 'scelte governative criminali'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Heather Parisi torna a ribadire la sua contrarietà ai vaccini con con un video postato su Twitter e dedicato agli effetti collaterali dell'immunizzazione, "per non dimenticare - scrive la showgirl - chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenze altrui e per ricordare chi oggi paga le conseguenze di scelte governative criminali".

Nel video, che si apre con lo sketch dell'ultimo Festival di Sanremo in cui Fiorello ironizzava con Amadeus sui no vax e sul complottismo ("Attenzione, è il vaccino, sono i poteri forti, è il microchip", scherzava lo showman toccandosi il braccio), scorrono poi le immagini di Andrea affetto da neuropatia post vaccinale, Chiara, che dopo la seconda dose ha avuto la miopericardite e ha difficoltà a respirare, Carmela, che soffre di mancanza di forze e dolori costanti. (ANSA).