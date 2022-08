Gorbaciov, a Saremo con Fazio "vi porto i saluti da Russia"

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Vi porto il saluto dalla Russia".

Così il Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace Mikhail Gorbaciov, morto il 30 agosto all'età di 91 anni, in occasione della sua storica partecipazione al Festival di Sanremo 1999, insieme a sua moglie Raissa Gorbaciova. Fu il Festival di Fabio Fazio che lo ricorda con un messaggio sul profilo social di Che Tempo che fa postando proprio questa frase ed un video.

Ad affiancare Fazio in quel Festival, Renato Dulbecco (Premio Nobel per la Medicina, 1975) e Laetitia Casta. Nel video che ripropone la partecipazione a Sanremo di Gorbaciov, Raissa rivelò che il loro incontro avvenne con un valzer. Fabio Fazio chiese: "Ma il Presidente canta?" e lui rispose: "Quando bevo, mi può capitare". Poi il saluto all'Italia. "Gorbaciov vi abbiamo portato il nostro sentimento di amicizia e simpatia, gli italiani sono molto apprezzati". Quindi una foto di Gorbaciov con una sua celebre frase " "sono sempre stato e rimango un avversario dello spargimento di sangue". (ANSA).