Ernst Knam: 'Il mio segreto? La curiosità'

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Basta una passeggiata in un bosco, un fiore particolare, una mostra in un museo o anche il vestito di una signora: tutto mi può ispirare nel mio lavoro, l'importante è continuare a essere curioso". E' questo il segreto del successo di Ernst Knam, apprezzatissimo Maître Chocolatier e Pastry Chef che tornerà a vestire i panni del severo giudice di "Bake Off Italia", il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia, in onda da venerdì 2 settembre in prima serata su Real Time (canale 31). Un'edizione importante per il programma che quest'anno festeggia il suo decimo anno: alla conduzione come sempre ci sarà Benedetta Parodi, mentre accanto ai giudici Knam e Damiano Carrara, farà il suo ingresso in giuria anche Tommaso Foglia, classe 1990, "Pastry Chef dell'anno 2022" per Gambero Rosso. Clelia d'Onofrio si occuperà della parte dedicata alle schede storiche dei dolci oggetto delle prove. "Non è da poco arrivare a 10 anni", dice in un'intervista all'ANSA il pasticciere, che dal 16 settembre riprenderà anche la rubrica della Dolceria ne "I fatti vostri" su Rai2 insieme alla moglie Alessandra Mion, in arte Frau Knam, "ci saranno tante novità: un tendone nuovo in vetro, un nuovo giudice giovane e molto competente, ma anche un ritorno alla tradizione con dolci più semplici da fare in casa, come torte di mele o di ricotta. Negli ultimi anni infatti l'asticella era troppo alta". Perché "Bake Off" piace tanto al pubblico italiano? "Perché è un programma per famiglie e per tutte le età. Chiunque può imparare, piccoli e grandi, anche perché noi spieghiamo sempre gli errori", afferma, "e poi la gara è appassionante, e non ci sono parolacce né aggressività". (ANSA).