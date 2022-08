La Mantide miniserie-thriller francese con Carole Bouquet

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Martedì 30 e mercoledì 31 agosto, in prime-time, su Canale 5, debutta la miniserie-thriller "La Mantide", che vede protagonista una sempre splendida Carole Bouquet. Elogiato dalla critica, il titolo propone un mix di suspence ed emozioni che promettono di appassionare lo spettatore fino all'ultimo fotogramma.

Bouquet, ex mannequin, ha preso parte a più di 40 film: glamour e sofisticata, in genere impegnata in ruoli da femme fatale o di personaggi alto-borghesi, ha dichiarato di essere stata immediatamente sedotta dal soggetto de La Mante: "Ciò che mi piace del personaggio, pur essendo mostruoso, è che cerchi di recuperare il legame - che credeva per sempre distrutto - con il proprio figlio".

Nella miniserie di produzione francese, Bouquet interpreta Jeanne Deber, famigerata serial killer che ha terrorizzato il Paese 25 anni prima.

La donna uscirà dall'isolamento cui è sottoposta, per aiutare le autorità a rintracciare un suo imitatore. Ma la donna accetta di collaborare con il sovrintendente Ferracci, il poliziotto che all'epoca era riuscito a catturarla, a una condizione: avere come interlocutore il figlio Damien, che è diventato poliziotto proprio per riscattare gli efferati crimini della madre. Tra le location de "La Mantide" spicca quella del prestigioso Château de Villette, nel comune di Condécourt, che fa parte del dipartimento della Val-d'Oise, nella regione dell'×le-de-France, e che qui diventa la struttura penitenziaria che ospita la spietata assassina. (ANSA).