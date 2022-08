Da settembre tanto calcio gratis, in Hd (e 4K)

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Al rientro dalle vacanze, buone notizie per gli appassionati del grande calcio che non vogliono pagare un abbonamento, che sono stufi di rotelle e app, e che amano l'alta (e l'ultra) definizione. Per loro il calcio gratis non mancherà. La Nazionale di Roberto Mancini, ad esempio, sabato 23 e lunedì 26 settembre sarà impegnata - diretta su Rai1 - nelle gare di Uefa Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Prima ancora, questa volta su Canale5, fischio d'inizio della nuova stagione di Champions League che vedrà impegnate Juventus, Milan, Inter e Napoli. A Cologno Monzese - a partire dal 6 settembre - preparano il racconto della galoppata europea delle italiane con una partita in diretta ogni martedì condita da highlights e interviste di tutte le altre gare.

Sempre le Reti Mediaset hanno già cominciato a seguire la Coppa Italia. Anche questa gratis: nella fase eliminatorie, su Italia1 e 20; e da gennaio anche su Canale 5. E infine Conference e Europa League: qui ad accendersi saranno le telecamere di Tv8.

L'emittente in chiaro di Sky come nella passata stagione racconterà il meglio delle due competizioni continentali. Tanto calcio gratis, insomma, e in alta definizione. Anche per chi con lo switch off sta riscontrando problemi di ricezione del segnale digitale terrestre e la tv tramite internet non la riceve proprio. Milioni di italiani, infatti, stanno optando per tivùsat. Si tratta di una piattaforma satellitare gratuita visibile in ogni parte del Paese e che irradia l'intero bouquet della Rai (14 canali), di Mediaset (13 canali) e di Discovery (dieci canali) in alta definizione. In totale annovera oltre 130 canali tv, tra cui più di 70 in Hd. Un palinsesto dove non mancano le esclusive, a partire dai sette canali in altissima definizione tra i quali Rai4K che trasmetterà - tanto per rimanere in tema di calcio - i Mondiali in Qatar. (ANSA).