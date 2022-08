Tv: House of the Dragon rinnovata per una seconda stagione

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dopo il successo globale dell'episodio 1, House of the dragon tornerà per una seconda stagione. La serie, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è stata acclamata dalla critica mondiale, definita "Più grande, audace e sanguinosa de Il Trono di Spade" (The Independent); "Visivamente sontuosa" (The Times). Tratta dal romanzo "Fuoco e sangue" di George R.R. Martin, la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi di "Il Trono di Spade", racconta la storia della Casa Targaryen.

Il cast della prima stagione: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, e Rhys Ifans.

Altri membri del cast: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn. Co-creatore/produttore esecutivo, George R.R. Martin; co-creatore/co-showrunner/produttore esecutivo/scrittore, Ryan Condal; co-showrunner/produttore esecutivo/regista, Miguel Sapochnik; produttori esecutivi Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Tratta dal romanzo "Fuoco e sangue" di George R.R. Martin. (ANSA).