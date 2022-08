Barbie Ferreira dice addio a Euphoria, 'Sono in lacrime'

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Barbie Ferreira non sarà nella terza stagione di 'Euphoria'. L'attrice e modella statunitense di origini brasiliane, salita alla ribalta grazie al ruolo dell'adolescente Kat Hernandez nella serie televisiva prodotta da HBO, ha annunciato che dopo quattro anni è ora di dire addio al suo personaggio.

"Dopo quattro anni - si legge su Instagram - di aver rappresentato il personaggio più enigmatico e speciale, Kat, dico addio in lacrime. Spero che molti di voi si siano ritrovati in lei così come è successo a me e che vi abbia portato gioia vedere il suo percorso nel personaggio che è oggi".

Nella serie, Kat è una ragazza cosciente del proprio corpo che esplora la sua sessualità.

Secondo indiscrezioni riferite da diversi media americani, tra cui il New York Post, alla base della dipartita ci sarebbero delle tensioni con il creatore della serie (in Italia trasmessa da Sky Atlantic) Sam Levinson. Lo scorso febbraio, inoltre, Daily Beast aveva scritto che l'attrice aveva abbandonato il set almeno due volte. (ANSA).