Tv: Gli Anelli del potere, il trailer finale

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Le immagini mozzofiato che introducono definitivamente gli spettatori nella Seconda Era della Terra di Mezzo della attesa serie evento Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Un cast corale, scenografie incantate, epiche battaglie. Prime Video ha diffuso il filmato ufficiale in italiano. Protagonisti sono i personaggi creati da J.R.R. Tolkien, Galadriel in primis, che si uniscono per respingere e combattere la minaccia di Sauron. I primi due episodi della serie drama saranno disponibili in esclusiva su Prime Video, in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con nuovi episodi disponibili ogni settimana. Gli episodi successivi saranno poi rilasciati uno alla settimana nei venerdì seguenti. Gli episodi saranno disponibili simultaneamente in tutto il mondo, così che i fan possano vivere l'esperienza di visione contemporaneamente. Il finale della prima stagione - composta da otto episodi - sarà disponibile il 14 ottobre. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. La serie esplorerà le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno di Númenor. Nel filmato oltre a Galadriel (Morfydd Clark), anche Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker), e Celebrimbor (Charles Edwards); i Pelopiedi Elanor 'Nori' Brandyfoot (Markella Kavenagh) e Largo Brandyfoot (Dylan Smith); The Stranger (Daniel Weyman); i númenóreani Isildur (Maxim Baldry), Eärien (Ema Horvath), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle), e Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson); i nani King Durin III (Peter Mullan), Prince Durin IV (Owain Arthur) e Princess Disa (Sophia Nomvete); la Gente del Sud Halbrand (Charlie Vickers) e Bronwyn (Nazanin Boniadi); e l'elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova). (ANSA).