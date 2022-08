Daniel Craig ancora detective, su Netflix dal 23/12 sequel Knives Out

Il detective Benoit Blanc è pronto a tornare! "Glass Onion - Knives Out", il sequel di "Cena con delitto - Knives Out", arriverà in cinema selezionati prossimamente (in data da definirsi) e su Netflix dal 23 dicembre. Nel 2020 durante il lockdown, l'autore e regista Rian Johnson ha deciso di fare una vacanza con l'immaginazione... e con un omicidio da risolvere. Così è nato Glass Onion - Knives Out, che segue il detective Benoit Blanc (il candidato ai Golden Globe Daniel Craig) nello stesso ruolo già rivestito in Knives Out, questa volta alle prese con un nuovo mistero da risolvere nella cornice del Mediterraneo. Se Knives Out si concentrava su sanguinari legami di famiglia, Glass Onion ci ricorderà che è meglio diffidare anche degli amici più stretti. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) invita alcuni dei suoi più cari amici in vacanza sulla sua isola privata in Grecia, ma presto si capisce che il paradiso non è proprio perfetto. E se poi ci scappa il morto... nessuno è capace di indagare meglio di Blanc. Johnson spiega che la sua tecnica per la scelta del cast è come "organizzare una cena per gli ospiti". Intorno alla tavola imbandita questa volta ci saranno Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick (The Gray Man), Madelyn Cline (Outer Banks), oltre a Kate Hudson e a Dave Bautista (Army of the Dead). "Inviti sempre le persone che ti piacciono", spiega il regista, "ma è difficile sapere davvero come andrà e alla fine puoi solo cercare di scegliere i migliori attori per una parte, quelli che sembrano più adatti a un ruolo specifico. A quel punto ti tuffi e trattieni il respiro. Per fortuna abbiamo messo insieme un gruppo stupendo e davvero coeso". Tutti ruotano intorno al detective-filosofo Craig, che passa sopra sfuriate e sotterfugi con il suo pesante accento per scovare gli indizi essenziali. Johnson rivela che Blanc è un po' più sotto i riflettori questa volta. (ANSA).