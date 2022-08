Piero Angela: comune pescarese gli intitola la biblioteca

(ANSA) - SPOLTORE, 18 AGO - La Biblioteca Comunale di Spoltore sarà intitolata a Piero Angela. Lo ha annunciato il sindaco Chiara Trulli dal palco dello Spoltore Ensemble, al momento delle celebrazioni per il quarantennale della manifestazione. Il primo cittadino ha ricordato Angela come un uomo che ha dedicato la vita, in settant'anni di televisione, alla diffusione della cultura scientifica. "L'intitolazione della biblioteca a Piero Angela - ha spiegato Trulli - sarà legata all'avvio di un percorso per la diffusione delle scienze". (ANSA).