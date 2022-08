Sky, new entry Chiellini e la novità SkyLights

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Giorgio Chiellini entra a far parte della squadra di Sky Sport. E' una delle novità annunciate da Sky per la stagione alle porte. Tornano negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le partite di Serie A, che diventano "SkyLights", gli highlights marchiati Sky Sport, mini film delle partite con il meglio del match in tre minuti circa, con il commento dei telecronisti di Sky e il nuovo tocco dello Sky Sport Tech. (ANSA).