Progetto Lazarus, su Sky l'action thriller con Paapa Essiedu

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Venerdì 12 agosto arriva su Sky e in streaming su Now la serie action thriller Progetto Lazarus, nuovo progetto Sky Original scritto da Joe Barton e interpretato da Paapa Essiedu (già nei cult Gangs of London e I May Destroy You). Dalle 21.15 del 12 agosto su Sky Atlantic, la serie sarà disponibile anche on demand.

Progetto Lazarus è un thriller che viaggia sul filo del rasoio, ma anche una storia che tocca tematiche come l'importanza della memoria e del ricordo, il ruolo fondamentale del caso ma anche del destino nella vita di ognuno di noi, nonché i limiti dell'amore e del sacrificio di se stessi.

George, il protagonista (Paapa Essiedu), un giorno si sveglia rivivendo un giorno dal suo passato, con alcune eccezioni degne di nota: il suo successo sul lavoro e, soprattutto, il suo matrimonio con l'amore della sua vita, Sarah, sembrano non essere mai accaduti. Da lì si sviluppa la storia che lascerà tutti con il fiato sospeso. Dopo essersi risvegliato una mattina di un giorno già vissuto, George si rende conto che in lui c'è qualcosa di decisamente particolare e finisce per essere reclutato dal segretissimo Progetto Lazarus, un gruppo di agenti capaci di riavvolgere il tempo per impedire svariate catastrofi, tra cui la fine - letterale - del mondo. Quando però la sua compagna viene uccisa e i suoi colleghi si rifiutano di tornare indietro nel passato per 'resettare' gli eventi e salvarla, George decide di andare contro gli ordini che gli sono stati impartiti e di mettere in atto una serie di eventi che potrebbero portare alla distruzione del pianeta.

Nel cast Tom Burke è Rebrov, un ex agente del Progetto Lazarus, ora nemico numero uno dell'organizzazione; Anjli Mohindra è Archie, una degli agenti di punta del Progetto Lazarus, nonché mentore di George; Caroline Quentin è Wes, veterana del Progetto Lazarus e referente degli altri agenti; Rudi Dharmalingam è Shiv, uno degli agenti del Progetto Lazarus, operativo fin da quando era solo un ragazzino; Charlie Clive è Sarah, il grande amore di George, totalmente ignara del Progetto Lazarus e dei loop temporali. (ANSA).