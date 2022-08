Grey's Anatomy 19, Ellen Pompeo sarà solo in alcuni episodi

(ANSA) - NEW YORK, 04 AGO - La dottoressa Meredith Grey sarà poco presente nella prossima stagione di Grey's Anatomy. Secondo quanto scrive People, infatti, Ellen Pompeo, 52 anni, avrà un ruolo limitato nella 19/a stagione, le cui riprese inizieranno questa settimana. L'attrice resta produttrice del medical drama, in onda negli Stati Uniti dal 2005, ma sarà anche impegnata in un nuovo progetto per la piattaforma streaming Hulu. Si tratta di 'Untitled Orphan Project', una serie limitata in otto episodi.

Intervistata da Entertainment Tonight, lo scorso maggio Ellen Pompeo aveva dichiarato che Grey's Anatomy avrebbe potuto continuare senza di lei. La 19/a stagione andrà in onda dal 6 ottobre su Abc. Nel cast ci sono alcune new entry tra cui Alexis Floyd nei panni Simone Griffin, Niko Terho alias Lucas Adams, Midori Francis nel ruolo di Mika Yasuda, Adelaide Kane come Jules Millin e Harry Shum Jr. come Daniel "Blue" Kwan. (ANSA).