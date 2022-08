Tv: riparte il calcio su Mediaset, piatto forte la Coppa Italia

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - La stagione calcistica torna su Mediaset tra conferme e novità con il 'raddoppio' di Pressing e un'offerta calcistica che proporrà più di 330 partite in diretta per i prossimi due anni con una attenzione particolare anche alla nuova frontiera del digitale. L'offerta televisiva è stata presentata oggi a Milano da Yves Confalonieri, vicedirettore Sport e Coordinamento editoriale Informazione Digitale a Mediaset e da Alberto Brandi, condirettore TGcom24 e Sport Mediaset. Piatto forte la Coppa Italia per altre due stagioni in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. La partenza venerdì 5 agosto fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter il 18 gennaio 2023 a Riyad. Il 16 e 17 agosto e il 23 e 24 agosto arriva la Champions League con le gare d'andata e di ritorno dei playoff su Canale 5 e Mediaset Infinity. Poi dal 6 settembre si parte con la fase a gironi. Dai club alle Nazionali: dal 22 settembre le partite più spettacolari della Nations League saranno in chiaro sul Canale 20. E nel 2023 le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di calcio, che si disputeranno in Germania nel 2024. Infine, la Serie A: da domenica 14 agosto torna 'Pressing', che quest'anno raddoppia gli appuntamenti e andrà in onda, su Italia 1 in seconda serata, tutte le domeniche e tutti i lunedì di campionato con 'Pressing Lunedì'. La conduzione della domenica è affidata a Massimo Callegari affiancato da Monica Bertini, quella del lunedì a Dario Donato e Benedetta Radaelli. (ANSA).