Da The Sandman a Echoes, le serie più attese su Netflix

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Dall'attesa serie fantasy The Sandman (il 5 agosto) fino al thriller Echoes, dal creatore di Tredici, Brian Yorkey, in arrivo il 19 del mese fino alla coreana A Model Family (una famiglia modello, al via il 12): sono tante le nuove storie a cui appassionarsi su Netflix. La piattaforma ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli, altri invece sono usciti a fine luglio ma già in testa alle classifiche tra i più visti.

E' il caso di Keep Breathing, storia di una giovane donna che sopravvive a un incidente aereo, per chi ama il genere survivor.

Per chi ha voglia di leggerezza ecco Uncoupled, la nuova comedy che vede il ritorno sul piccolo schermo di Neil Patrick Harris, protagonista di una storia divertente sulla vita da single a New York dopo i 40 anni.

Ma il 5 agosto arriva la serie forse più attesa: debutta il fantasy mitologico The Sandman sulla storia del re dei sogni Morfeo, tratta da quello che viene considerato il fumetto più bello di sempre di Neil Gaiman. E' un connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda.

Da appuntare sul calendario anche la data del 19 agosto, quando sbarca su Netflix Echoes, serie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Creata dell'ideatore di Tredici Brian Yorkey, questa serie in sette episodi è pronta a incutere timore, coinvolgere e raccontare una storia che ha dell'incredibile.

Il 12 agosto arriva A Model Family, la serie thiller coreana diretta da Kim Jin-woo (Love Alarm 2): un professore al verde ruba inconsapevolmente denaro a un cartello e scopre che l'unico modo per salvare la famiglia è lavorare come corriere della droga E poi c'è l'uscita della terza stagione di due serie amatissime Non ho mai... e Loche & Key. (ANSA).