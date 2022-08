Andor, prequel di Rogue One: A Star Wars Story esce il 21/9

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Per entrare all'interno, sono entrato fingendomi uno di loro. Sono talmente presuntosi, sono così tronfi e soddisfatti che neanche lo immaginano che uno come me possa entrare in casa loro". Disney+ ha diffuso un nuovo, emozionante trailer di Andor, la serie originale targata Lucasfilm composta da 12 episodi. La serie, che si svolge prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, ha una nuova data di debutto e arriverà in esclusiva su Disney+ mercoledì 21 settembre con i primi tre episodi. Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. "Cassian Andor non preferisci dare tutto per qualcosa di reale?". Cassian Andor si troverà ad affrontare molti pericoli e a dover risolvere intrighi succulenti, in un reticolo narrativo che non è parco di colpi di scena. Gli inganni sono parte integrante del racconto e rappresentano alcuni degli ostacoli che il protagonista è chiamato a superare lungo la tortuosa strada che lo porterà a trasformarsi nell'eroe ribelle pronto ad affrontare il malvagio Impero Galattico.

Il personaggio di Cassian Andor è uno dei più apprezzati degli ultimi anni nell'universo Star War: la personalità della spia ribelle interpretata magistralmente da Diego Luna ha appassionato moltissimi utenti. È per loro che è stato deciso di raccontare come nasce la ribellione e come è stato possibile arrivare al personaggio noto. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. (ANSA).