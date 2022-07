Ucraina: in concorso Miss Italia appello a popolo russo

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Tappa del concorso Miss Italia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) durante la quale Angela Martusciello, una concorrente di origine ucraina, tenendo fra le mani la bandiera della pace, ha fatto un appello al popolo russo, prima nella lingua del loro paese e poi in italiano. Ha citato una frase di Madre Teresa di Calcutta "la pace inizia con un sorriso" e quindi Angela chiede al popolo russo di tornare a far sorridere la gente ucraina. Angela Martuscello 22 anni di Donetsc residente a Teano, frequenta la Facoltà di Lingue e Letteratura Moderna.

Sogna di diventare docente di lingue.

Arrivò in Italia all' età di 6 anni grazie al progetto Cernobyl, a 11 anni è stata adottata definitivamente dagli attuali genitori. La ragazza si è classificata al quarto posto nella selezione provinciale del concorso accedendo così alle fasi regionali. (ANSA).