Rai: Andrew Garfield e Chiambretti a Felicità su Rai2

L'attore inglese Andrew Garfield e Piero Chiambretti saranno i protagonisti di "Felicità", in onda domani alle 12 su Rai 2. La puntata si aprirà da Torino, prima in Piazza San Carlo e poi all'Area X col robot Pepper e al Museo del Risparmio. Verranno, poi, riproposti alcuni momenti entusiasmanti della visita di Andrew Garfield all'Ischia Global Festival dove è stato festeggiato da 500 bambini che lo seguono da quando ha vestito i panni di Spider-Man. Aurelio Trombetta a Capri farà vivere la vigilia del gran gala dell'Unicef con Jennifer Lopez. Francesca Tizzano a Ischia incontrerà Lola Ponce e il marito attore Aaron Diaz. In puntata anche un omaggio a Gigi Proietti con l'attore e regista Edoardo Leo, vincitore del nastro argento 2022. Infine si parlerà del festival di Maratea con il chairman Paolo Barletta e, dall'Umbria Cinema Festival, l' omaggio a Giovanna Ralli e a Mogol. (ANSA).