X Factor: Sky, giudici e conduttrice, ecco come ci alleniamo

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - I mesi che li aspettano saranno di duro lavoro, quindi per tutti un buon allenamento è necessario.

Fin da subito: ecco che giovedì 28 luglio, alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, i 4 nuovi giudici di X Factor 2022 Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi e la nuova conduttrice Francesca Michielin mostreranno in X Factor 2022 Training Day - La palestra del talento come si stanno allenando e preparando alla nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, atteso dal 15 settembre, sempre su Sky e NOW. Ognuno di loro sarà alle prese con la specialità più amata o praticata: Fedez sul ring di un allenamento di boxe, Ambra nell'arrampicata su una parete rocciosa, Dargen in una sala da biliardo, Rkomi in una palestra di muay thay e Francesca su una pista, realizzando il suo sogno di essere a bordo e alla guida di una fiammante vettura da corsa. Cinque attività diverse che permetteranno loro di mixare i valori dello sport a quelli della musica, tenuti insieme dalla virtù principale che tiene insieme tutti e tutto, il talento. E per giudici e conduttrice, tra un allenamento e l'altro, X Factor 2022 Training Day sarà l'occasione per raccontare come si stanno preparando ad affrontare il palco di #XF2022, cosa si aspettano dalla gara al tavolo e dall'incontro con i ragazzi, ma anche per fare i primissimi pronostici. Scopriremo che Dargen e Fedez si temono l'un l'altro e che il giudice più buono al momento sembra essere per tutti Rkomi, il quale però secondo Francesca potrebbe essere anche un "lupo travestito da agnello".

Ambra è temuta: per Dargen è "completa", per Fedez è "estroversa con tanta voglia di fare e di empatizzare con le persone". E lei racconta di arrivare a #XF2022 "con tutte le cose che ho fatto a vista, nel senso che voglio che si veda tutto, il più possibile". Tutti temono l'esperienza di Fedez, che conosce bene le regole di X Factor. Ma anche Francesca sa cosa significa stare su quel palco, e tornandoci ora in una veste (ancora) diversa consiglia a tutti gli artisti che ambiscono a salire sul palco "di essere sempre estremamente concentrati, di governare le emozioni consapevoli che noi siamo le nostre emozioni". (ANSA).