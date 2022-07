Valeria Marini, Tale e Quale Show per me è una vera sfida

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Tale e quale show è un programma unico, molto impegnativo per chi partecipa. Per me è una vera sfida. Ringrazio Carlo Conti e gli autori di avermi voluta dopo aver visto il video del provino con tre mie interpretazioni di star internazionali di cui non posso svelare i nomi. Mi sto ancora preparando per lo spettacolo. Ho studiato canto per il provino, ma continuerò a prendere lezioni". Valeria Marini è una perfezionista: l'impegno nel canto le ha già dato risultati, visto che il suo singolo appena uscito, Baci Stellari Besame, prodotto da Joseba Label, "sta andando benissimo sui social, è in classifica tra i più scaricati, supera i 20 milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok, dove #Valeria Marini ha 219 milioni di visualizzazioni, in crescita" precisa la showgirl entusiasta al telefono con l'ANSA.

Anche la vita sentimentale sembra essere tornata a sorriderle, visto che da qualche mese è fidanzata con Eddy Siniscalchi, giovane imprenditore napoletano. Ma "non mi va di parlare della mia nuova storia, perché lui è una persona molto riservata", dice. E sulla differenza di età, chiude l'argomento chiedendo: "Perché l'età conta tra due persone che si amano? Ci sono altre cose che legano una coppia oltre ai sentimenti".

(ANSA).