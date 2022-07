La storia proibita, nuova stagione sui fatti più misteriosi

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Storia e mistero vanno spesso insieme, e i fatti misteriosi, sui quali nascono vere leggende, sono i più appassionanti, suscitando l'interesse sui fatti legati a grandi tesori, antiche cospirazioni, la scomparsa di intere civiltà: da giovedì 28 luglio alle 21.00 torna su History Channel (411 di Sky) La storia proibita, la serie che ripercorre alcuni tra i più controversi momenti nella storia dell'umanità, facendo luce su fatti realmente accaduti e dando risposta alle domande che ancora avvolgono questi avvenimenti storici.

Otto episodi in prima visione assoluta per scoprire, per esempio, come Hitler riuscì a manipolare il popolo tedesco, oppure l'origine del misterioso Codice Gigas, detto la Bibbia del Diavolo, o ancora la storia di Maria Maddalena e la vera origine dei teschi conservati a Malta, nell'ipogeo di Hal Saflieni. (ANSA).