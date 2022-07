Tv: Wedding Season, su Disney+ la prima serie britannica

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Disney+ ha annunciato che la sua prima serie originale britannica, la commedia romantica d'azione Wedding Season, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming giovedì 8 settembre, in occasione del Disney+ Day.

L'annuncio è stato accompagnato dalla diffusione di alcune immagini in anteprima della nuova serie, che debutterà su Disney+ a livello globale, su Star+ in America Latina e su Hulu negli Stati Uniti.

La coinvolgente serie racconta la storia di Katie e Stefan che si innamorano l'una dell'altro durante un matrimonio e iniziano una relazione, nonostante Katie abbia già un fidanzato.

Due mesi dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono assassinati. La polizia pensa che sia stato Stefan. Stefan pensa che sia stata Katie. E nessuno sa con certezza quale sia la verità...

La serie è un viaggio ricco di azione attraverso il Regno Unito e gli Stati Uniti, mentre Katie e Stefan si danno alla fuga, cercando di dimostrare la loro innocenza.

Wedding Season è interpretato da Rosa Salazar e Gavin Drea, con Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook e Omar Baroud. La serie è scritta da Oliver Lyttelton (Cheaters - Tradimenti), talento emergente della sceneggiatura, e diretta da George Kane (Crashing). Prodotta da Dancing Ledge Productions (The Responder, The Salisbury Poisonings, The New Pope), dagli executive producer Chris Carey, Laurence Bowen e Toby Bruce, e da Jax Media (Russian Doll, Emily in Paris), dagli executive producer Brooke Posch, Lilly Burns e Tony Hernandez, con Johanna Devereaux di Disney+.

La serie debutterà insieme ai nuovi contenuti annunciati per il Disney+ Day dai brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star