In nome del cielo, nuova serie con Garfield su Disney+ dal 31/8

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La nuova data di debutto per l'Italia della serie evento In nome del cielo Targata FX, con protagonista Andrew Garfield, sarà il 31 agosto su Disney + con tutti gli episodi disponibili, lo comunica oggi Disney+. Un doppio omicidio, una comunità di mormoni integralisti: giallo e religione si mescolano nella serie tra le più attese dell'anno ispirata a una storia vera, con protagonista uno degli attori più amati e apprezzati del cinema, Andrew Garfield, 38 anni. Ispirata al bestseller di Jon Krakauer "In nome del cielo - Una storia di fede violenta" (Mondadori, 2018), la serie segue le indagini del detective Jeb Pyre sull'efferato omicidio di una giovane donna e della sua bambina, dietro cui si potrebbe nascondere la Chiesa Fondamentalista di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè il ramo più integralista dei mormoni. I protagonisti della serie sono Andrew Garfield (più volte Spiderman, ma anche in Tick tick boom e Gli occhi di Tammy Faye) e Daisy Edgar-Jones. Con loro nel cast anche Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

In nome del cielo è stata creata da Dustin Lance Black, premio Oscar nel 2009 per la sceneggiatura di Milk, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Brian Grazer, Ron Howard e Anna Culp per Imagine Television, Jason Bateman e Michael Costigan di Aggregate Films.

Targata FX, segue gli eventi che hanno portato all'omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina di quindici mesi in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede. (ANSA).