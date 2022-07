In nome del cielo, nuova serie crime con Garfield su Disney+

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un doppio omicidio, una comunità di mormoni integralisti: giallo e religione si mescolano nella serie evento tra le più attese dell'anno su Disney+, ispirata a una storia vera, con protagonista uno degli attori più amati e apprezzati del cinema, Andrew Garfield, 38 anni. Arriva dal 27 luglio nella sezione per adulti di Star In nome del cielo, composta in totale da sette episodi.

Ispirata al bestseller di Jon Krakauer "In nome del cielo - Una storia di fede violenta" (Mondadori, 2018), la serie segue le indagini del detective Jeb Pyre sull'efferato omicidio di una giovane donna e della sua bambina, dietro cui si potrebbe nascondere la Chiesa Fondamentalista di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, cioè il ramo più integralista dei mormoni. I protagonisti della serie sono Andrew Garfield (più volte Spiderman, ma anche in Tick tick boom e Gli occhi di Tammy Faye) e Daisy Edgar-Jones. Con loro nel cast anche Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

In nome del cielo è stata creata da Dustin Lance Black, premio Oscar nel 2009 per la sceneggiatura di Milk, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Brian Grazer, Ron Howard e Anna Culp per Imagine Television, Jason Bateman e Michael Costigan di Aggregate Films.

Targata FX, segue gli eventi che hanno portato all'omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina di quindici mesi in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede. (ANSA).