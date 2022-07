"Law and Order", un membro della troupe ucciso sul set

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Sangue sul set di "Law and Order"". Alle prime luci dell'alba un membro della troupe è stato ucciso a bruciapelo in una tranquilla stradina nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn dove di lì a poco sarebbero dovute cominciare le riprese di "Organized Crime", una delle tre serie della pluriennale franchise ispirata a episodi reali di criminalità a New York.

La vita imita l'arte. Johnny Pizarro, 31 anni portoricano, è stato ucciso mentre difendeva il divieto di parcheggio che la produzione aveva concordato con il comune in vista della giornata di lavoro che stava per cominciare. I posti macchina in una metropoli come New York sono preziosi, così a caldo è circolata l'ipotesi che lo sconosciuto vestito di nero che si è avvicinato all'auto abbia ucciso in un gesto a cavallo tra rabbia e vendetta. L'uomo ha aperto la portiera e ha sparato tre colpi al collo e al volto del giovane. Johnny è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale. "Voleva da sempre lavorare nello spettacolo. Era così felice di avere avuto quel posto", hanno detto al "New York Times" i suoi amici di Bushwick. Greenpoint, per la vicinanza di studi cinematografici, da anni fa sfondo a serie televisive e film, una circostanza che in passato ha creato frizioni con i residenti. Compito di Pizzarro era di vigilare che nessuno parcheggiasse nella strada dove sarebbero avvenute le riprese. Non è chiaro se il giovane, che aveva precedenti penali, conoscesse il suo assalitore, né se l'omicidio, anziché essere legato alle sue mansioni con "Law and Order", sia stato invece un più banale e sinistro regolamento di conti. Quale sia stato il movente, l'assassinio di un dipendente in un'industria di alto profilo e in un quartiere relativamente sicuro di Brooklyn - abitano a Greenpoint anziani discendenti di emigrati dalla Polonia e giovani famiglie con bambini e cani - ha coinciso con un momento di timori in città per l'aumento del crimine. "Faremo luce e porteremo il colpevole davanti alla giustizia", ha detto un portavoce del sindaco Eric Adams, un ex capitano di polizia, che in passato ha contribuito a alimentare la percezione di insicurezza affermando, ad esempio, di "non aver mai visto livelli di criminalità come questi". (ANSA).