Iniziate le riprese terza stagione serie Netflix Bridgerton

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Netflix e Shondaland annunciano l'inizio delle riprese della terza stagione di Bridgerton.

Stavolta, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Al cast si aggiungono le new entry Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth. Marcus è una persona carismatica che illumina ogni stanza in cui entra, attirando l'attenzione di alcune matriarche dell'alta società - e l'ira di altri. Lord Debling è un nobile geniale con interessi insoliti, ma grazie alla sua ricchezza e al suo titolo nobiliare, otterrà il favore delle giovani donne nel corso di questa stagione. La mancanza di spirito e intelligenza del giovane Dankworth è compensata largamente dalla sua bellezza. La serie è ambientata a Londra e prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. La nuova showrunner della serie è Jess Brownell. (ANSA).