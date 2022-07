Prime Video, tra le novità l'edizione speciale Christmas di Lol

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Nicole Morganti responsabile Amazon Studios ha annunciato, durante la presentazione della nuova stagione di Prime Video, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, un'edizione speciale natalizia dello show di grande successo di cui sono state realizzate due edizioni ed è in preparazione una terza condotta da Fedez, della durata di un film, che avrà come concorrenti Mara Maionchi, Angelo Pintus, Frank Matano, Lillo, Michela Giraud, il mago Forrest, Maria Di Biase. "Un programma natalizio che gireremo ad agosto", spiega Fedez divertito. "Sarà una bella esperienza".

Al Prime Video Presents Italia 2022, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato 15 nuove produzioni e acquisizioni italiane, tra cui serie, show, film e documentari, offrendo varie anticipazioni sugli Original locali già annunciati. Inoltre sono stati svelati i talent sportivi che si uniranno alla rosa dei commentatori della Uefa Champions League per la stagione 2022/2023. Gli annunci di rinnovi di stagione e nuove produzioni Original prodotte in Italia includono LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, Dinner Club Stagione 2, Prova Prova Sa Sa, Me Contro Te - La Famiglia Reale, una serie e un film con il comico amato dai fan Lillo Petrolo, un nuovo film con Diego Abatantuono, un documentario con l'artista musicale Mahmood, un documentario sulla leggenda del basket Kobe Bryant, un nuovo film con Maccio Capatonda e una serie di comedy special. Per lo sport, Ezequiel Iván Lavezzi e Alessandro Nesta si uniranno alla squadra dei commentatori di Prime Video per la stagione 2022- 23 di UEFA Champions League. (ANSA).