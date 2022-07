Angela Rafanelli, cerco la mia identità fino in fondo

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il mio primo provino l'ho fatto con le scarpe da ginnastica e i capelli corti: non ero certo il modello di femminilità che veniva richiesto. Eppure l'ho vinto.

Io sono così, non riesco a essere diversa: fino in fondo cerco la mia identità per restare me stessa": è l'autenticità, unita a una genuina spontaneità, l'asso nella manica che Angela Rafanelli userà a "Sex", la sua prossima avventura professionale e nuova scommessa di Rai3, in onda in seconda serata dal 5 agosto al 9 settembre.

Il titolo inequivocabile non lascia spazio ai dubbi: nel programma si parlerà di sesso, declinato in ogni modalità, ma anche di inclusività e ovviamente di identità, temi a cui la conduttrice livornese, volto di Linea Verde Estate su Rai1, è particolarmente attenta da sempre. "Manca una vera educazione sessuale in Italia, è importante fare una trasmissione sul sesso e farla sul servizio pubblico, perché qui si parla di diritto alla felicità", spiega Rafanelli all'ANSA. "Non c'è nessun aspetto pruriginoso: la sessualità è un elemento centrale della vita, e deve prescindere dalla condizione economica, sociale e culturale. Solo se conosco me stesso e la mia felicità posso accettare l'altro". "Da sempre mi interessa la sessualità", prosegue, "la verità è che ho lottato anni per fare un programma strutturato come Sex: ora però devo farlo davvero. Ecco perché sono in estasi, ma anche un po' preoccupata". La conduttrice non vuole però parlare di "vittoria, perché quella se ci sarà lo vedremo tra 20 anni: solo allora si potrà capire se davvero avremo aperto una breccia".

Il programma, che affronta la tematica sessuale in un'atmosfera rilassata, proprio per rendere normale e naturale l'approccio ad argomenti ritenuti da molti ancora un tabù, si rivolge a tutti, agli adulti, per smontare i pregiudizi, ma principalmente ai più giovani, "che altrimenti rischiano di prendere informazioni sbagliate magari su internet". (ANSA).