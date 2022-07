Santa Evita, arriva miniserie thriller sul cadavere della Peron

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Basata sull'omonimo best seller dell'autore argentino Tomás Eloy Martínez, segue il viaggio del corpo imbalsamato della first lady argentina Eva Perón dopo la sua morte. Si intitola "Santa Evita", la nuova miniserie thriller latinoamericana al via in Italia su Star, all'interno di Disney+, martedì 26 luglio. Composta da sette episodi, la serie - sviluppata e co-prodotta da Non Stop - vede Salma Hayek Pinault e José Tamez produttori esecutivi. La regia è di Rodrigo García e di Alejandro Maci, quest'ultimo anche produttore artistico.

Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Quando il 26 luglio 1952 Evita muore a causa di un cancro alle ovaie a soli 33 anni, il Paese intero è in lutto.

Per due settimane, milioni di persone provenienti da tutto il Paese si mettono in cammino per dare l'ultimo saluto alla donna.

Si creano chilometri di file e ore di attesa per sfiorare la teca di vetro dove giace il corpo imbalsamato di lei. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l'allora presidente Juan Domingo Perón e il corpo di Evita fu nascosto per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l'arena politica del Paese per oltre due decenni.

La serie vanta un cast di fama internazionale guidato da Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Colonnello Moori Koenig) e Diego Velázquez (Mariano), con Francesc Orella (Dottor Pedro Ara) e Darío Grandinetti nel ruolo di Juan Domingo Perón.

