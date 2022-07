Conti svela su Instagram nomi cast di Tale e Quale show

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Da Valeria Marini ad Alessandra Mussolini a Gilles Rocca. Carlo Conti ha confermato sul suo profilo Instagram, e su quello della trasmissione (con i singoli nomi e le foto in questo caso) i concorrenti della nuova edizione, la dodicesima, di Tale e quale show, il varietà al via su Rai1 dal 30 settembre. Uno dei programmi più amati e seguiti dell'ammiraglia del servizio pubblico che vedrà un nuovo gruppo di concorrenti vip cimentarsi in imitazioni di personaggi e star del mondo dello spettacolo e della musica.

Tra gli uomini ci sono Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, Gilles Rocca, regista ex naufrago dell'Isola dei Famosi e vincitore di Ballando con le stelle nel 2020, l'imitatore Claudio Lauretta e l'attore ex concorrente di Amici Andrea Dianetti.

Il cast femminile invece è composto da Valeria Marini, Alessandra Mussolini, la conduttrice Elena Ballerini, l'ex gieffina Rosalinda Cannavò, l'imitatrice ed ex naufraga Valentina Persia e infine Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità.

Riconfermata la giuria degli scorsi anni composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che quest'anno sarà in onda anche su Rai 3 con il suo show Mi Casa es Tu Casa.

Novità dello show di Carlo Conti è lo statuto speciale affidato a Francesco Paolantoni, concorrente nelle passate edizioni che tornerà in gara in qualità di ripetente. Lo affiancherà Gabriele Cirilli, veterano del programma. (ANSA).