D'Errico (Sky), lavoriamo a un progetto con Victoria Cabello

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Stiamo realizzando un progetto con Victoria Cabello". Lo ha annunciato Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della presentazione dei palinsesti Sky. D'Errico ha anche fatto sapere che Italia's got talent non tornerà in onda. "E' stato trasmesso per 7 anni su Sky ed è stato un grande successo - ha spiegato -, ma con Fremantle abbiamo deciso quest'anno di concentrarci su X Factor". Quanto al cast di "Quelle brave ragazze", D'Errico ha fatto sapere che "al momento stiamo lavorando con le tre favolose signore (Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, ndr) che stanno facendo un racconto leggero, ma potrebbe esserci qualche novità". D'Errico ha anche risposto ad una domanda sul possibile approdo in Italia della piattaforma Hbo-Max, spiegando che "questo non è al momento tema di conversazione". "Abbiamo saldamente i diritti Hbo fino al 2025, poi si vedrà - ha rimarcato -. Occorrerà vedere le strategie Warner, ma ad oggi questo non è ancora un tema. Comunque noi ospitiamo le altre app". Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italy & Germany, ha invece risposto ad una domanda sulla serialità, spiegando che le serie Sky hanno spesso più stagioni perché trovano il gradimento del pubblico e, in particolare, che "Call my agent avrà una seconda stagione". (ANSA).